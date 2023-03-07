"Шавкат пошел на риск". Менеджер Рахмонова - о травме, победном приеме на UFC 285 и следующих соперниках

Менеджер казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов дал большое интервью "Спорт Шредингера", где рассказал о впечатлениях от боя своего подопечного с американцем Джеффом Нилом. В ходе беседы он отметил самый опасный момент в победном поединке, высказался о перевесе американца и назвал потенциальных соперников, передает корреспондент Vesti.kz.

Рахмонов задушил Нила в третьем раунде. Их бой вошел в главный кард турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (США).

- Очень крутые впечатления. Я переживал и до боя, и во время боя. Спасибо за поздравления. Самое главное - результат тот, который вы хотели. Редко мы видим удушающие приемы в стойке, меня он впечатлил. Я прилетел за неделю до боя. Шавкат этот прием не отрабатывал, но во время спаррингов делал, - отметил Абдрахманов.

- В третьем раунде сердце екнуло, когда Шавкат пропустил?

- Это был самый тревожный момент поединка. Самый акцентированный удар Джеффа прилетел в тот момент. В тот момент Шавкат не потерялся и быстро восстановился. Он проконтролировал ситуацию и засушился. После этого начал наращивать прессинг.

- С Шавкатом говорили об этом моменте?

- Мы посмотрели бой. Проанализировали. Мы говорили. Его инстинкты сработали. Он показал, что у него крепкая челюсть, и силу воли.

- Расскажи, как пришла мысль вручить Джо Рогану тымак?

- Команды поддержки из Казахстана привезли. Я увидел запасной в раздевалке и сразу решил Джо Рогану его надеть. Он был доволен.

- А насколько Роган авторитетный в UFC?

- Он не решает, кто с кем будет драться. Однако он в целом влиятельная фигура в США. Его мнение очень много значит.

- Расскажи про вызов Колби и победителю боя Усман - Эдвардс. Это чья идея?

- Это общая идея. В дивизионе ситуация непонятная. Сейчас многое зависит от боя Усмана и Эдвардса. Как у них все пойдет. А Колби - очень громкий соперник. Учитывая историю, кажется, организовать бой будет непросто. Проще титульник, кажется, выбить. Шавкату нужен громкий соперник. Сам Дана Уайт заинтересован, сам Колби - не знаю. Скорее всего, это будет либо Белал Мухаммад, либо Колби.

- Шавкат готов к трэш-току от Колби?

- Это тоже нужно пройти. На самом деле я всегда проще к этому отношусь. Я всегда говорю, что нужно провоцировать, но не идти на провокации. Это часть спорта. Нужно быть готовым. Это проверка.

- Кто идеальный соперник для Шавката? Может, Томпсон?

- Томпсон не согласится на бой. Он один раз отказался публично. Не думаю, что он согласится. Шавкат не любит спешить. Он получит заслуженный отдых с семьей. Многое будет зависеть от тайминга. Кто будет свободен, когда мы будем готовы.

- Появилась информация, что у Шавката было повреждение?

- У него были проблемы до отмененного боя в январе. Я не могу раскрывать информацию. Он не был готов на все сто процентов. Однако это не было настолько серьезно, чтобы сниматься с боя. Это обычная история у бойцов.

- Как Шавкат попал в PPV-кард турнира?

- Очень часто PPV-карды собирают в последний момент. Найти особенную изюминку. Бой Шавката с Нилом добавил красок турниру.

- Прокомментируй ситуацию со взвешиванием Нила?

- До самого конца взвешивания я находился там. Ты не знаешь, вдруг ему стало плохо. В первую очередь, я надеялся, что он придет и зафиксирует вес. Это нужно, чтобы сохранить поединок. Мы могли отказаться от поединка, нас никто бы не обвинил. В UFC где-то нужно рисковать, чтобы получить вознаграждение. Шавкат столько готовился и не хотел подвести болельщиков. Он пошел на риск, который оправдался.

- Нил специально сделал такое со своим весом?

- Я не согласен. Нил - это не тот человек, который будет жульничать. У него были проблемы со здоровьем, из-за чего бой перенесли. Я проходил через много весогонок со спортсменами и понимаю, что это такое. Учитывая, что он ударник, но он должен был быть быстрее.

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV