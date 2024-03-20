Сестре Шавката Рахмонова предложили бой в UFC. Известен ее ответ

Cестренка известного казахстанского бойца смешанных единоборств (MMA) Шавката Рахмонова (18-0) Сора получила предложение провести бой в UFC, сообщают Vesti.kz. Об этом рассказал Тренер DAR Team Эдуард Базров.

"Она (Сора) должна была драться в Contender, но была проблема с плечом, из-за которых она была вынуждена сняться с поединка. Чуть позже было уже предложение боя в UFC, но она сделала выбор в пользу семьи, что я считаю правильным. Семья – это самое главное. На данный момент у нас нет точного ответа, продолжит ли она карьеру. Мы поддержим ее любое решение", - сказал Базров в интервью SPORT+.

Ранее сама Сора Рахмонова рассказала, что UFC предложил ей контракт.

Шавкат Рахмонов "получил" бой за титул UFC: есть дата и соперник

Напомним, в конце прошлого года 25-летняя спортсменка вышла замуж. Свой последний бой Сора Рахмонова провела в мае 2023 года на турнире промоушена NAIZA, победив техническим нокаутом россиянку Валерию Карыгину (4-6-1).

Что касается ее брата, то Шавкат провел в UFC шесть боев и во всех одержал победы, причем досрочные. "Номад" занимает третье место в рейтинге UFC полусреднего веса.