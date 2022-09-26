Сексуальная чемпионка мира жестко отреагировала на слова Хабиба

Легенда UFC Хабиб Нурмагомедов из России вызвал негативную реакцию со стороны многих людей в прошлом году, когда назвал девушек на ринге "самыми бесполезными людьми в боевых искусствах", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хабиб сказал следующее:

"Я никого не хочу обидеть, но ринг-герлз - это самые ненужные люди в единоборствах. Какую функцию они несут? Ну выведите на экране, что второй раунд идет, и все. Это мое личное мнение, и я не хочу его кому-то навязывать. Чем они занимаются?.. А история показывает, что они вообще ненужные люди".

А вот как на его слова недавно отреагировала чемпионка международной боксерской федерации (IBF) в легчайшем весе австралийка Эбани Бриджес:

"Почему люди, не являющиеся нами, пытаются отнять у нас работу? Нам это нравится, мне нравилось быть девушкой на ринге. Я не думаю, что это бесполезно. Мне нравилось быть частью развлечения, получать деньги за просмотр этих боев. Не думайте за меня. Не может быть бокса без девушек на ринге", - приводит ее слова Daily Mail.

Напомним, что Эбани в свое время работала ринг-герл. Но известна больше тем, что на дуэли взглядов и на церемонии взвешивания своих боев появляется в откровенном бикини.

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