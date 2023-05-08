Сбежавший от Шавката Рахмонова боец сделал смелое заявление

Боец UFC Белал Мухаммад назвал себя лучшим полусредневесом мира, передают Vesti.kz.

В со-главном событии на турнире UFC 288 Белал Мухаммад победил бразильца Гилберта Бернса, после чего был освистан болельщиками в Нью-Джерси.

"Я же говорил вам, ребята. Я лучший полусредневес в мире. Чтобы победить такого парня, как Гилберт Бернс на трехнедельном уведомлением после Рамадана, вы, ребята, понятия не имеете, через что мы прошли. Я люблю свою команду. Я знаю, что с нашей верой в себя и нашей верой в Бога мы можем пройти через что угодно", - заявил Мухаммад на пресс-конференции после боя.

После своей победы Мухаммад укрепил шансы на получение титульного боя после того, как чемпион Леон Эдвардс сразится с Колби Ковингтоном.

Напомним, что ранее Мухаммад высказался против организации боя с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, занимающим шестое место в рейтинге дивизиона.

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