Российский эксперт прокомментировал новый имидж Жалгаса Жумагулова

Известный российский эксперт и ММА-журналист Игорь Лазорин отреагировал на новый имидж казахстанского бойца UFC Жалгаса Жумагулова, передают Vesti.kz.
"Новый имидж Жалгаса Жумагулова. Брюс Ли", - написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, Жумагулов следующий поединок в американском промоушене проведет против Рафаэля Эстевама из Бразилии. Он намечен на 6 мая в Ньюарке (Нью-Джерси, США). При этом казахстанец должен был встретиться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму.
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