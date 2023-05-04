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Российский эксперт прокомментировал новый имидж Жалгаса Жумагулова

Российский эксперт прокомментировал новый имидж Жалгаса Жумагулова
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas

Известный российский эксперт и ММА-журналист Игорь Лазорин отреагировал на новый имидж казахстанского бойца UFC Жалгаса Жумагулова, передают Vesti.kz.

"Новый имидж Жалгаса Жумагулова. Брюс Ли", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, Жумагулов следующий поединок в американском промоушене проведет против Рафаэля Эстевама из Бразилии. Он намечен на 6 мая в Ньюарке (Нью-Джерси, США). При этом казахстанец должен был встретиться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму.

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC

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