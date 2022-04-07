Российский боец угрожает конкуренту перед титульным боем в UFC. Он получил ответ

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал, что сделает с Алджэмейном Стерлингом и его командой, если встретит их в отеле, сообщает "Чемпионат".

Ранее Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В четвертом раунде россиянин нанес удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.

"Если мы увидим команду Стерлинга в отеле, мы их всех побьем. Прямо сейчас, не в субботу", - приводит слова Яна MMA Mania.

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В ответ Аль Яквинта и Мераб Двалишвили, секунданты Стерлинга, ответили на угрозу со стороны российского бойца смешанных единоборств Яна.

"Он не собирается ничего делать. Бой состоится в субботу вечером, и ему есть о чем беспокоиться. Он должен оставить команды в стороне. Плохая идея с его стороны. Стерлинг в субботу сделает своё дело. Удачи", - приводит слова Янквинты MMA Junkie.

"Он совершил большую ошибку. Стерлинг докажет ему это и добьет его. Сначала мы позволим ему драться, а потом позаботимся о нём и его команде", - добавил Двалишвили.

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