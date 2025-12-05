Реванш Двалишвили - Ян и титульник в весе Алмабаева: прямая трансляция и список боёв UFC 323

В воскресенье, 7 декабря, в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится заключительный номерной турнир UFC в 2025 году. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о карде и прямой трансляции ивента UFC 323.

Турнир состоится в комплексе T-Mobile Arena и включит в себя 14 поединков, в том числе два титульных боя. Сначала в наилегчайшем весе, в котором выступают казахстанцы Асу Алмабаев (23-3) и Алиби Идрис (10-1), бразильский чемпион Алешандре Пантожа (30-5) проведёт пятую защиту пояса против представителя Мьянмы Джошуа Вана (15-2).

Что касается главного боя, то он пройдёт в легчайшем весе, в котором выступает другой наш соотечественник Бекзат Алмахан (12-3). Чемпион из Грузии Мераб Двалишвили (21-4) проведёт четвёртую защиту титула за 2025 год и спустя почти три года даст реванш с экс-чемпионом из России Петром Яном (19-5), чьи интересы представляет менеджер-казахстанец Саят Абдрахманов.

UFC 323: Полный список боёв

Ранние прелимы (04:00 по казахстанскому времени):

04:00: Мухаммад Наимов (Таджикистан, 13-3) - Майрон Сантос (Бразилия, 16-1). Полулёгкий вес (до 65,8 кг);

04:25: Мансур Абдул-Малик (США, 8-0-1) - Антонио Троколи (Бразилия, 12-5-0-1). Средний вес (до 83,9 кг);

04:50: Иво Бараневски (Польша, 6-0) - Ибо Аслан (Турция, 14-3). Полутяжёлый вес (до 93 кг);

05:15: Эдсон Барбоза (Бразилия, 24-13) - Джэлин Тёрнер (США, 14-9). Лёгкий вес (до 70,3 кг);

05:40: Марвин Веттори (Италия, №14, 19-9-1) - Брунно Феррейра (Бразилия, 14-2). Средний вес (до 83,9 кг).

06:00: Назим Садыхов (Азербайджан, 11-1-1) - Фарес Зиам (Франция, 17-4). Лёгкий вес (до 70,3 кг);

06:30: Мэйси Барбер (США, №5, 14-2) - Карин Силва (Бразилия, №9, 19-5). Наилегчайший вес (до 56,7 кг);

07:00: Терренс Маккини (США, 17-7) - Крис Данкан (Шотландия, 14-2). Лёгкий вес (до 70,3 кг);

07:30: Грант Доусон (США, №13, 23-2-1) - Мануэль Торрес (Мексика, 16-3). Лёгкий вес (до 70,3 кг).

Главный кард (08:00):

08:00: Ян Блахович (Польша, №5, 29-11-1) - Богдан Гуськов (Узбекистан, №11, 18-3). Полутяжёлый вес (до 93 кг);

08:30: Генри Сехудо (США, №10, 16-5) - Пэйтон Тэлботт (США, 10-1). Легчайший вес (до 61,2 кг);

09:00: Брэндон Морено (Мексика, №2, 23-8-2) - Тацуро Тайра (Япония, №5, 17-1). Наилегчайший вес (до 56,7 кг);

09:30: Алешандре Пантожа (Мексика, Ч, 30-5) - Джошуа Ван (Мьянма, №1, 15-2). Наилегчайший вес (до 56,7 кг);

09:30: Мераб Двалишвили (Грузия, Ч, 21-4) - Пётр Ян (Россия, №3, 19-5). Легчайший вес (до 61,2 кг).

Прямая трансляция UFC 323: где смотреть бои?

Посмотреть бои в прямом эфире можно несколькими способами:

По подписке на стриминговой платформе UFC Fight Pass (турнир целиком, с 04:00);

В эфире телеканала "Матч! Боец" (турнир целиком, с 04:00);

По подписке на сервисе Setanta Sports App (с основных прелимов, с 06:00);

В эфире телеканала Setanta Sports 1 (главный кард, с 08:00);

В эфире телеканала "Матч ТВ" (главный кард, с 08:00);

По подписке на сервисе "Кинопоиск" в разделе "Спорт" (главный кард, с 08:00).

Также добавим, что обо всех главных новостях турнира UFC 323 мы будем рассказывать в режиме реального времени в нашем Telegram-канале. Желаем всем приятного просмотра и продуктивного воскресного утра с UFC!

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!