Репер Дрейк поставил 280 миллионов на главный бой турнира UFC

Известный американский рэпер и главный геймер букмекерских ставок Дрейк поставил деньги на главный бой турнира UFC 314, сообщают Vesti.kz.

Сообщается, что Дрейк поставил 545 тысяч долларов (свыше 280 миллионов тенге) на Александра Волкановски, сообщает Happy Punch. Ставка - на победу австралийца в главном бою UFC 314, который пройдет в ночь с 12 на 13 апреля в Майами. На кону - вакантный пояс в полулегком весе, соперник - опасный Диего Лопес.

Но вот в чем фишка: Дрейк уже стал интернет-мемом в мире беттинга. Его проигрышные мега-ставки породили целую легенду - проклятие Дрейка. И если смотреть на текущую форму Волкановски - становится тревожно: три поражения в последних четырех боях, два из них - от Ислама Махачева, и еще одно - титульное фиаско от Илии Топурии.

Тем временем Диего Лопес после стартового поражения в UFC от Мовсара Евлоева включил турборежим и выдал пять побед подряд, наращивая хайп и уверенность.

Это проклятие? Дрейк поставил 200 миллионов на бой за титул UFC и проиграл