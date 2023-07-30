Рекордсмен UFC снял трусы после победы нокаутом и попал на видео

Курьезный эпизод случился на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (США) в поединке между бывшим претендентом на титул чемпиона промоушена в тяжелом весе американцем Дерриком Льюисом (27-11) и бразильцем Маркосом Рожериу де Лимой (21-9-1), сообщают Vesti.kz.

Сам бой закончился победой Льюиса нокаутом на первой минуте. Таким образом, он закрыл серию из трех поражений.

На радостях Льюис снял с себя экипировочные трусы, в которых вышел на бой.

Благодаря этой победе Льис оставил позади Мэтта Брауна и стал рекордсменом промоушена по количеству нокаутов в лиге (14).

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