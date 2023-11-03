Раскрыты сумасшедшие гонорары Конора Макгрегора в UFC

Судебный иск в размере приблизительно 1,6 миллиарда долларов США, поданный против UFC, способствовал представителям СМИ раскрытию гонораров наиболее высокооплачиваемых бойцов этой организации, включая такую звезду, как Конор Макгрегор из Ирландии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Оказалось, что за первые девять боев в UFC Конор заработал 20 миллионов долларов. Больше всего ему принесли следующие поединки:

- Чед Мендес - почти 3,3 миллиона долларов;

- Жозе Алдо - около 4,5 миллиона долларов;

- Нейт Диас - около 5,5 миллионов долларов (шоу принесло компании 61 миллион долларов на продажах PPV);

- Нейт Диас (реванш) - около 5,6 миллионов долларов;

- Эдди Альварес - около 6,8 миллионов долларов (шоу принесло компании 66 миллионов долларов на продажах PPV).

Макгрегору 35 лет. Последний бой он провел с американцем Дастином Порье 11 июля 2021 года. Поединок был остановлен в конце первого раунда, поскольку Конор сломал левую ногу. В итоге судьи отдали победу Порье техническим нокаутом с указанием на остановку врача.