Раскрыт шокирующий факт о Рахмонове

Ресурс Fullviolence назвал самый шокирующий момент в карьере казахстанского бойца полусреднего веса UFC Шавката Рахмонова (18-0), передают Vesti.kz.

В первом раунде боя с американцем Джеффом Нилом у "Номада" вылетела капа, однако казахстанец не стал просить об остановке поединка. Он дрался до того момента, пока рефери сам не заметил отсутствие важной части экипировки у Шавката. В итоге Рахмонов задушил соперника в третьем раунде.

Рахмонова застали за неожиданным занятием в Китае. Фото

Shavkat Rakhmonov fought for over three minutes without a mouthguard because the referee didn't notice, and Shavkat didn't let him know cuz he don’t GAF. pic.twitter.com/JLRNXLlMWe