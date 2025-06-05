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Рахмонову пригрозили поражением в реванше в UFC

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Рахмонову пригрозили поражением в реванше в UFC ©Vesti.kz, Турар Казангапов

Ирландский боец UFC в полусреднем весе Иэн Гэрри (16–1) поделился мыслями о поражении от казахстанца Шавката Рахмонова (19–0) и выразил уверенность в своих силах на случай возможного реванша, передают Vesti.kz.

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Ирландский боец UFC в полусреднем весе Иэн Гэрри (16–1) поделился мыслями о поражении от казахстанца Шавката Рахмонова (19–0) и выразил уверенность в своих силах на случай возможного реванша, передают Vesti.kz.

Напомним, что их поединок состоялся в декабре 2024 года. Изначально Рахмонов должен был драться с американцем Белалом Мухаммадом (24–4) за титул, но экс-чемпион получил травму. На замену вышел Гэрри, и это стало его первым поражением в карьере - он уступил единогласным решением судей.

"Главное, что я вынес из боя с Шавкатом - это то, что я лучше, чем думаю о себе. Я лучше, чем сам в себя верю.

Когда я выходил из октагона, я знал: счет - 3:2 по раундам. Я проиграл, но был более опасным соперником. Знал, что я - лучший боец по всем аспектам. Если мы когда-нибудь встретимся снова, а я на это надеюсь, я пронесусь по нему катком. Я обязательно возьму реванш", - цитирует слова Гэрри talkSPORT.


Весной 2025-го ирландец вернулся в октагон, уверенно победив Бруно Пратеса, и вновь оказался среди главных претендентов на титульный бой в дивизионе.

Гэрри не скрывает желания вновь встретиться с казахстанцем и доказать, что способен победить одного из самых опасных бойцов дивизиона.

Рахмонов, в свою очередь, продолжает восстановление после травмы. Его возвращение ожидается ближе к концу текущего года.

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