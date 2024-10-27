Рахмонову "отдали" чемпионский пояс UFC

Известный боец ММА Дамир Исмагулов в интервью SPORT+ дал прогноз на титульный бой между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и американцем Белалом Мухамадом, передает Vesti.kz.

8 декабря в Лас-Вегасе Белал проведет первую защиту пояса - против непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0).



"Я надеюсь, что Шавкат станет первым, но далеко не последним, кто привезет чемпионский пояс в Казахстан. У него есть сейчас все. Он - молод, у него очень много правильных навыков, которые привил ему Баян Маратович Жангалов. Я уверен, что Шавкат заберет пояс, он лучше по навыкам, он психологически лучше подходит к боям", - сказал Исмагулов.

Для Шавката, занимающего третье место в рейтинге полусредневесов UFC, это будет первый бой в 2024 году.

Белал стал новым чемпионом UFC в июле, когда единогласным решением судей победил британца Леона Эдвардса (22-4) и отобрал у него пояс.