Рахмонову огласили суровый вердикт по карьере в UFC

Журналист Ануар Абдрахманов поделился с мнением эксперта в Баку (Азербайджан) о перспективах казахстанского бойца полусреднего веса UFC Шавката Рахмонова (19-0), передают Vesti.kz.
Высказывание прозвучало на фоне подготовки к историческому турниру UFC, который впервые пройдет в Азербайджане.
"Весь огонь он в полусреднем (весе), потому что есть много бойцов, которые идут на хорошей серии. Шавкат Рахмонов - переоцененный боец, абсолютно, потому что Иэн Гэрри как-бы показал. Ну ладно, есть человек, который хочет забрать титул.
Есть тема, в СНГ у бойцов есть такая аура. Эту ауру создал Хабиб. После него люди думают, что если ты из Дагестана, то ты, бессмертен. Ты, будешь рвать. Понятное дело - казахи топают за своих. Но, увы парни, чемпионом ваш (боец) не будет. Слишком много оппозиции, слишком много конкуренции в этом весе сейчас: Шон Брэди, тот же Белал", - сказал эксперт Абдрахманову.
В последний раз 30-летний файтер дрался в декабре прошлого года на UFC 310. Тогда он должен был провести титульный бой против Белала Мухаммада (24-4), однако американец палестинского происхождения снялся с турнира из-за инфекции стопы. Вместо него на коротком уведомлении вышел ирландский проспект Иэн Гэрри (16-1), которого Шавкат выиграл единогласным решением судей.
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