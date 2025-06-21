Рахмонову огласили суровый вердикт по карьере в UFC

Журналист Ануар Абдрахманов поделился с мнением эксперта в Баку (Азербайджан) о перспективах казахстанского бойца полусреднего веса UFC Шавката Рахмонова (19-0), передают Vesti.kz.

Высказывание прозвучало на фоне подготовки к историческому турниру UFC, который впервые пройдет в Азербайджане.

"Весь огонь он в полусреднем (весе), потому что есть много бойцов, которые идут на хорошей серии. Шавкат Рахмонов - переоцененный боец, абсолютно, потому что Иэн Гэрри как-бы показал. Ну ладно, есть человек, который хочет забрать титул.

Есть тема, в СНГ у бойцов есть такая аура. Эту ауру создал Хабиб. После него люди думают, что если ты из Дагестана, то ты, бессмертен. Ты, будешь рвать. Понятное дело - казахи топают за своих. Но, увы парни, чемпионом ваш (боец) не будет. Слишком много оппозиции, слишком много конкуренции в этом весе сейчас: Шон Брэди, тот же Белал", - сказал эксперт Абдрахманову.