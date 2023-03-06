Рахмонову нашли соперника после досрочной победы над топовым бойцом UFC

Американский журналист Кристен Кинг прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (17-0) над Джеффом Нилом (15-5) из США. В ходе беседы эксперт предложил Номаду соперников для следующего боя.

Их противостояние прошло на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе и завершилось в третьем раунде после успешного удушающего приема со стороны Рахмонова.

"Это был очень сложный бой для Шавката. Он впервые встретил серьезное сопротивление. В третьем раунде все могло бы сложиться иначе. Однако Рахмонов был лучше и заслуженно победил. Теперь он однозначно должен получить бой с бойцом из топ-5 рейтинга. Наиболее вероятными выглядят схватки с Хамзатом Чимаевым или Белалом Мухамадом. Однако есть большая вероятность, что Хамзат перейдет в другой вес. Тогда бой с Мухамадом выглядит наиболее вероятным. Я думаю, это будет зрелищная битва. Однако сейчас мы можем лишь предполагать. В любом случае Рахмонов должен получить топовый бой. Сейчас он на волне успеха", - отметил Кинг.

Отметим, что их противостояние было признано лучшим поединком на UFC 285, а сам казахстанец попросил главу UFC Дану Уайта организовать ему титульный бой.

Добавим, что для Номада это 17-я победа в 17 поединках за карьеру в ММА. Все свои бои Рахмонов завершил досрочно, в том числе пять в UFC. Также казахстанец стал первым бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC.

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