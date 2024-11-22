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Рахмонова решили оставить без победы и титула чемпиона UFC

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Рахмонова решили оставить без победы и титула чемпиона UFC ©Vesti.kz/Turar Kazangapov

Ирландский боец UFC Иэн Гэрри (15-0) высказался о предстоящем поединке с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), сообщают Vesti.kz. Он пообещал нанести первое поражение Шавкату, а затем, стать чемпионом UFC в полусреднем весе.

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Ирландский боец UFC Иэн Гэрри (15-0) высказался о предстоящем поединке с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), сообщают Vesti.kz. Он пообещал нанести первое поражение Шавкату, а затем, стать чемпионом UFC в полусреднем весе.

Их поединок состоится 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 310.

"Мы с Шавкатом вместе тренировались и знаем, насколько мы хороши. Но правда в том, что я заберу его нолик, а потом - титул чемпиона UFC в полусреднем весе", - приводит слова Гарри аккаунт Championship Rounds в соцсети Х (ранее Twitter).

Изначально Рахмонов должен был биться с Мухаммадом (24-3), однако тот снялся с боя из-за проблем со здоровьем. На замену ему рассматривались нигериец Камару Усман и американец Колби Ковингтон, но они отказались от встречи с казахстанцем. Лишь Гэрри принял бой с Рахмоновым.

Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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