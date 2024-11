Рахмонова решили оставить без победы и титула чемпиона UFC

Ирландский боец UFC Иэн Гэрри (15-0) высказался о предстоящем поединке с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), сообщают Vesti.kz. Он пообещал нанести первое поражение Шавкату, а затем, стать чемпионом UFC в полусреднем весе.

Их поединок состоится 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 310.

Ian Garry on his upcoming fight against Shavkat Rakhmonov:



“We’ve trained together. We know how good we are… But the truth is, I will take his 0 and I will take that belt.” 👀



🎥 @iangarryMMA