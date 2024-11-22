Рахмонова решили оставить без победы и титула чемпиона UFC

Ирландский боец UFC Иэн Гэрри (15-0) высказался о предстоящем поединке с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), сообщают Vesti.kz. Он пообещал нанести первое поражение Шавкату, а затем, стать чемпионом UFC в полусреднем весе.

Их поединок состоится 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 310.

"Мы с Шавкатом вместе тренировались и знаем, насколько мы хороши. Но правда в том, что я заберу его нолик, а потом - титул чемпиона UFC в полусреднем весе", - приводит слова Гарри аккаунт Championship Rounds в соцсети Х (ранее Twitter).

Ian Garry on his upcoming fight against Shavkat Rakhmonov:



“We’ve trained together. We know how good we are… But the truth is, I will take his 0 and I will take that belt.” 👀



🎥 @iangarryMMA #UFC310 #UFC #MMApic.twitter.com/8sluCSoezk — Championship Rounds (@ChampRDS) November 21, 2024

Изначально Рахмонов должен был биться с Мухаммадом (24-3), однако тот снялся с боя из-за проблем со здоровьем. На замену ему рассматривались нигериец Камару Усман и американец Колби Ковингтон, но они отказались от встречи с казахстанцем. Лишь Гэрри принял бой с Рахмоновым.