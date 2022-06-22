Рахмонова назвали главной звездой Казахстана в MMA и сравнили с Чимаевым

Российский сайт Metaratings.ru сравнил Шавката Рахмонова (15-0) с Хамзатом Чимаевым (11-0) и высказался о шансах казахстанца перед боем в UFC с Нилом Мэгни (26-8), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"27-летний Шавкат Рахмонов является главной звездой Казахстана в смешанных единоборствах прямо здесь и сейчас. Непобежденного парня все чаще и чаще сравнивают с Хамзатом Чимаевым, но между бойцами мало общего. Рахмонов не настолько ярко ведет себя за пределами октагона, но во время боя тоже способен показать настоящую магию боевых искусств.

Шавкат выиграл все три боя в UFC, при этом все победы одержал досрочно, но уровень оппозиции нельзя назвать каким-то запредельным. Протестировать Рахмонова по-взрослому поручили американскому ветерану Нилу Мэгни. Долгое время ходили разговоры о поединке Мэгни и Чимаева, но Хамзат на своем поезде хайпа умчал прямиком к звездам полусреднего веса, оставив Нила далеко позади.

Но если серьезно, то Мэгни – очень серьезный боец, замыкающий топ-10 рейтинга дивизиона. Сейчас американец идет на серии из двух побед. Нельзя сказать, что он может чем-то всерьез удивить Рахмонова, но это уже совсем другой уровень сопротивления. Победа над Мэгни значительно улучшит положение Шавката в списке сильнейших", - пишет сайт.

Бой Рахмонова и Мэгни пройдет в воскресенье, 26 июня, в Лас-Вегасе (Невада, США). Поединок состоится в рамках турнира UFC Vegas 57. Также на этом ивенте выступят казахстанец Сергей Морозов (17-5) и казахский файтер из Китая Сайран Нурданбек (37-10). Морозов встретится с бразильцем Раулианом Пайвой (21-4), а Нурданбек проведет поединок с Ти Джеем Брауном (16-8) из США.