Рахмонова лучше чемпиона UFC? Мнение Чимаева

Проспект среднего веса UFC, выступающий за ОАЭ россиянин Хамзат Чимаев (13-0) прошел опрос, в котором ему предложили по десятибалльной шкале оценить бойцов промоушена, сообщают Vesti.kz.

Так, чемпиону UFC в послуреднем весе Белала Мухаммада (24-3) Чимаев дал максимальную оценку (10/10), тогда как его будущему сопернику - непобежденному казахстанцу Шавкату Рахмонову (18-0) он выставил только 9 из 10.

С полным списком предложенных бойцов и их оценок можно ознакомиться ниже: Хамзат озвучил и свою позицию в рейтинге.

Rate the fighter with Khamzat Chimaev:



Bro done Ian Garry dirty 💀😂 pic.twitter.com/pEZk5XRgic