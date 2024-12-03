Рахмонова "лишили" чудовищной серии в UFC

Непобежденный ирландский боец UFC Иан Гэрри (15-0), выступающий в полусреднем весе лишит казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) чудовищной серии досрочных побед, передают Vesti.kz со ссылкой на Vringe.com.

Их поединок состоится в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) и станет со-главным событием турнира UFC 310.

"За счет работы ног Гэрри будет стараться держаться на дальней дистанции, избегая обострений и активно орудуя киками по этажам. На беду Гэрри, Рахмонов за счет преимущества в длине рук может перебивать его и издали, хотя в таком случае казахстанцу, чтобы избежать неприятностей, придется блеснуть точностью и расчетом, не попав под тяжелую артиллерию соперника. Очевидно, Шавкат не ограничится работой на открытом пространстве и будет пытаться сблизиться, проводя комбо с рук. Он отлично работает в клинче и как минимум не уступает ирландцу в борцовских навыках, при этом превосходя в грэпплинге. Другими словами, для Гэрри имеет смысл не подпускать противника на среднюю/ближнюю дистанцию. И завести бой в 4-5 раунды, надеясь, что выносливость казахстанца даст сбой. Ну, хотя бы попытаться. Учитывая стилистику, рисунок боя может походить на встречу Рахмонова с Томпсоном. Йен куда лучший борец, чем Стивен, так что вряд ли Шавкату удастся удосрочить его еще до экватора. Но в остальном все примерно то же и так же. Поставим на то, что казахстанец впервые не сможет победить досрочно. Однако статус претендента все же подтвердит. Наш прогноз на бой Рахмонов-Гэрри: победа Шавката по очкам", - отмечается в публикации.

Отметим, что Рахмонов провел 18 боев в ММА и все выиграл досрочно. При этом, он сейчас занимает третью строчку рейтинга дивизиона, а его соперник седьмую.

Напомним, что изначально казахстанец должен был подраться с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3). Их бой должен был возглавить номерной турнир, но американец снялся из-за проблем со здоровьем.