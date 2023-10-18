Рахмонов вошел в пятерку сильнейших полусредневесов по версии UFC 5

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов вошел в топ-5 лучших полусредневесов в официальной видеоигре UFC 5 от EA Sports, сообщают Vesti.kz.
Рейтинг выглядит так:
1. Жорж Сен-Пьер (Канада);
2. Леон Эдвардс (Великобритания);
3. Камару Усман (США);
4. Колби Ковингтон (США);
5. Шавкат Рахмонов (Казахстан).
UFC 5 выйдет 27 октября 2023 года. Игра будет доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Эти игровые режимы будут доступны в UFC 5:
- блиц-поединки;
- режим карьеры;
- режим пользовательских событий;
- в бой;
- сетевая карьера;
- fight Week с PPV;
- рейтинговые чемпионаты.
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