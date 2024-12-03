Рахмонов узнал хорошие новости от UFC. Он будет в числе избранных

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) во второй раз подряд примет участие в большой пресс-конференции перед номерным ивентом лиги. На этой неделе он выступит в соглавном событии турнира UFC 310, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Пресс-конференция UFC 310 состоится на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Она начнется в пятницу, 6 декабря, в 06:00 по казахстанскому времени. Транслировать пресс-конференцию, открытую для болельщиков и СМИ, будут на официальных YouTube-каналах промоушена.

В рамках пресс-конференции перед турниром UFC 310 на вопросы журналистов ответят шесть файтеров: Алешандре Пантожа, Кай Асакура, Иэн Гэрри, Сирил Ган, Александр Волков и сам Рахмонов.

В прошлом году Шавкат уже участвовал на подобном мероприятии перед турниром UFC 296. Тогда были представлены четыре пары бойцов, в том числе Рахмонов и его оппонент Стивен Томпсон.

Напомним, что в воскресенье, 8 декабря, Рахмонов подерется с Гэрри в соглавном событии турнира, рассчитанном на пять раундов.

Уверенность Рахмонова и беспредел Ковингтона. Фоторепортаж Vesti.kz с пресс-конференции UFC в Лас-Вегасе

Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов©️