Рахмонов упрекнул Чимаева за хвастовство

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем весе, высказался о победе шведского файтера чеченского происхождения Хамзата Чимаева над бразильцем Гилбертом Бернсом.

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей на турнире UFC 273. Для Хамзата это был первый поединок в американском промоушене, когда он не сумел досрочно выиграть.

"Честно говоря, оба хороши, бой был равным. Чуть-чуть преимущество было у Хамзата, он выиграл. Чимаев был немного активнее в третьем раунде и из-за этого победил. Хамзат начал хвастаться, что не пропускает ударов, что по нему ни разу не попали. Вышел соперник хорошего уровня и показал, что любой человек может пропустить удар. Хвастаться не надо. Гилберт опытный соперник. В принципе, хороший бой был, интересный", - приводит слова казахстанца YouTube-канал "Sport24: Культура бития".

Ранее Шавкат высказался о перепалке с Чимаевым.

Напомним, Рахмонов следующий бой в UFC проведет против американца Нила Мэгни 26 июня в Лас-Вегасе (Невада, США). Поединок состоится в рамках турнира UFC Vegas 57.

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