Рахмонов стал героем мультфильма после срыва чемпионского боя в UFC

Художник Моджахед Фудаилат, который специализируется на создании мультфильмов на тематику единоборств выпустил на своем YouTube-канале видео, посвященное срыву чемпионского боя в UFC между между непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) и обладателем титула в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3-0-1), сообщают Vesti.kz.

Согласно сюжету, Мухаммад, опасаясь встречи с Рахмоновым, решается на отчаянный шаг и сам причиняет себе травму, ударив молотком по ноге.

Появляется президент UFC Дана Уайт, который явно хочет поражения Белала, и приходит в ярость, узнав о случившемся. В порыве гнева он сначала избивает Мухаммада, а затем сообщает Рахмонову неприятные новости.

Вскоре Уайту приходит идея организовать бой за временный титул между Шавкатом и Камару Усманом, а также добавить к этому захватывающий поединок Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева на том же турнире.

Их поединок должен был состояться декабря в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 310. Однако накануне Мухаммад снялся с боя, объяснив свой отказ заболеванием. Сам Рахмонов заявил о готовности в декабре подраться за временный титул с любым другим претендентом.

Ранее вызов Шавкату бросили два других бойца из топ-10 дивизиона - ирландец Иэн Мачадо Гэрри (15-0) и американец Хоакин Бакли (20-6).

Также, экс-чемпион UFC в полусреднем весе нигерийский боец Камару Усман (20-4) выразил заинтересованность в поединке против непобежденного казахстанца.