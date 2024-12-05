Рахмонов сделал заявление о смене весовой категории в UFC

Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0), готовящийся к поединку против ирландца Иэна Гэрри (15-0) на турнире UFC 310, в интервью Sport24 прояснил свои планы на будущее, сообщают Vesti.kz.

Спортсмен заявил, что даже в случае завоевания чемпионского титула в полусреднем весе не планирует переходить в средний дивизион.

- Для себя ты какой путь видишь? Понятно, сейчас ты хочешь победить Гарри, после этого - подраться за пояс. После этого тебе интересно перейти в другой вес?

- У меня вес не позволяет (подняться в дивизион выше). Мне смысла нет в 84 кг подниматься. Я немного вешу - 77 кг. У меня рост высокий, может, из-за этого люди думают, что я много вешу. Я нормально вешу и не так много гоняю (вес), мне комфортно (в полусреднем дивизионе). Если бы мне вес позволял, я бы, конечно, поднялся, - сказал Рахмоно.

Напомним бой Рахмонов - Гэрри будет соглавным событием на UFC 310. Изначально, Рахмонов должен был сойтись в чемпионском поединке с Белалом Мухаммадом (20-3), но, американец палестинского происхождения снялся с боя из проблем со здоровьем.