Рахмонов отметился дерзким заявлением перед боем в UFC

Топовый боец полусреднего дивизиона UFC, казахстанец Шавкат Рахмонов не сомневается в своей победе над ирландцем Иэном Гэрри, передает Vesti.kz со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

Их поединок состоится 8 декабря в Лас-Вегасе (США). При этом Гэрри заменил чемпиона организации Белала Мухаммада, который из-за проблем со здоровьем не смог подраться с Рахмоновым.

"Я побеждаю досрочно, потому что я универсальный боец, и я готов закрепить за собой место претендента номер один на титул UFC. В этой весовой категории я проблема для любого соперника. Я технически силен и хорошо подготовлен во всех аспектах. Я выйду полностью готовым к бою и сделаю свою работу на турнире UFC 310", – приводит слова Рахмонова UFC.

Рахмонов последний бой провел в декабре 2023 года на турнире UFC 296, победив Стивена Томпсона удушающим приемом во втором раунде. В его активе 18 побед и ни одного поражения.

Гэрри последний раз выходил в октагон в июне 2024 года на турнире UFC 303, выиграв у Майкла Пэйджа единогласным решением судей. На его счету 15 побед и ни одного поражения.