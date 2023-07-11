Рахмонов? Наставник Чимаева случайно раскрыл имя следующего соперника

Тренер шведского бойца UFC чеченского происхождения Хамзата Чимаева Азамат Дугулубов, ненароком упомянул следующего соперника своего подопечного, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Дугулубов опубликовал фотографию, на которой был виден экран с поединком UFC, однако изображение бойцов было нечетким. В подписи к снимку тренер написал: "Уже изучаю следующего оппонента для Борза".

Фанаты ММА, основываясь на некоторых намеках, смогли определить, что Дугулубов наблюдал за боем между американцем Джаредом Каннонье и итальянцем Марвином Веттори.

Таким образом, поклонники Чимаева сделали предположение, что Хамзат сразится с Каннонье, который победил Веттори решением судей.

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