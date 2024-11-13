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Рахмонов лишился боя с экс-чемпионом UFC. Известна причина

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Рахмонов лишился боя с экс-чемпионом UFC. Известна причина ©Vesti.kz/Turar Kazangapov

Стало известна причина, по которой бой казахстанца Шавката Рахмонова против бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе, американца нигерийского происхождения Камару Усмана не состоится, передают Vesti.kz

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Стало известна причина, по которой бой казахстанца Шавката Рахмонова против бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе, американца нигерийского происхождения Камару Усмана не состоится, передают Vesti.kz

Напомним, у казахстанца сорвался поединок против действующего чемпиона UFC Белала Мухаммада. Они должны были возглавить турнир UFC 310, намеченный на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но американский файтер палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

После этого появилось сообщение о том, что соперником Рахмонова может стать Усман.

Однако, телеграмм-канал "Игорь, как дела?" назвал причины, по которым поединок не состоится.

"UFC не будет реализовывать бой Рахмонов - Усман 8 декабря. Сроки маленькие, раскачку сделать не успеют. Такой бой смысла не имеет. Большие затраты с нулевым выхлопом", - отмечается в сообщении. 

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