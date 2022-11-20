Рахмонов? Хамзат Чимаев определился со следующим соперником в UFC

Топовый боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) решил провести реванш с бразильцем Гилбертом Бернсом (20-5). Единственное отличие от первого боя между ними - смена весовой категории, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Изначально 28-летний Чимаев, выступающий в полусредней и средней весовых категориях, вызвал на бой новоиспеченного чемпиона полутяжелого веса Алекса Перейру (7-1). Затем "Борз" заявил, что в случае отказа Перейры готов подраться с Бернсом на его же территории, в Бразилии. Правда, Хамзат предложил биться в среднем весе, а не в полусреднем, в котором выступает сам Гилберт.

36-летний Бернс изъявил желание подраться с Чимаевым, заявив, что готов встретиться в любом весе. В апреле этого года шведский боец чеченского происхождения победил Гилберта единогласным решением судей.

Напомним, что на данный момент Чимаев занимает третье место в рейтинге претендентов полусреднего веса, а Бернс расположился на пятой строчке. В этом же весе топ-10 замыкает непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (16-0).

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