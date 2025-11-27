Рахмонов готов выйти против Махачева и раскритиковал Усмана

Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов не понимает, как американец нигерийского происхождения Камару Усман может стать следующим соперником россиянина Ислама Махачева, передают Vesti.kz.

"Он не заслуживает титульный бой"

"Камару не в той форме, не в том возрасте. Он никак не заслуживает титульный бой, у него три поражения подряд. Он выиграл только у №10. Как он может перепрыгнуть всех и подраться за чемпионский пояс? Думаю, что сам мог бы подраться с ним, в феврале или начале марта", — сказал Рахмонов в интервью "Вестник MMA".

Напомним, что 15 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 в Нью‑Йорке и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

Рахмонов не бился с декабря 2024 года, когда победил по очкам ирландца Иэна Гэрри.