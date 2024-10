Рахмонов? Чимаев назвал своего любимого бойца UFC

Выступающий за ОАЭ российский боец Хамзат Чимаев (13-0) рассказал о том, кто ялвяется его любимчиком в UFC, сообщают Vesti.kz.

Свой выбор Чимаев сделал в пользу легенды промоушена и действующего чемпиона в тяжелом весе американца Джона Джонса (28-1).

⚡️Khamzat Chimaev called Jon Jones his favourite UFC fighter.



“Guys who enter cage with Jon Jones are already scared.”



