Рахмонов? Чимаев назвал своего любимого бойца UFC

Выступающий за ОАЭ российский боец Хамзат Чимаев (13-0) рассказал о том, кто ялвяется его любимчиком в UFC, сообщают Vesti.kz.

Свой выбор Чимаев сделал в пользу легенды промоушена и действующего чемпиона в тяжелом весе американца Джона Джонса (28-1).

"Как только его соперник входит в клетку, ему уже страшно. Легенда. Никто не смог его победить. Он сражался с разными "монстрами", с реально сумасшедше крутыми бойцами. Не думаю, что кто-то еще в UFC встречался с таким же уровнем оппозиции", - сказал Чимаев в преддверии боя с Робертом Уиттакером (27-6) из Австралии за статус претендента №1 на чемпионский пояс в среднем весе.

⚡️Khamzat Chimaev called Jon Jones his favourite UFC fighter.



“Guys who enter cage with Jon Jones are already scared.”



🎥 @Aansh_Jagwani ▫️ pic.twitter.com/HWTWz06LFC — Home of Fight (@Home_of_Fight) October 25, 2024

Их поединок станет со-главном событием турнира UFC 308, который пройдет в ночь с 26 на 27 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

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