Рахмонов? Чемпион UFC выбрал себе следующего соперника

Чемпион UFC в полусреднем весе британец Леон Эдвардс рассказал, с кем хочет подраться после боя с американцем Белалом Мухаммадом, сообщает Vesti.kz со ссылкой на Fightnews.info.

По мнению Леона, ирландец Конор МакГрегор заслуживает получить возможность завоевать титул в третье весовой категории. Его возвращение в октагон против Майкла Чендлера запланировано на 30 июня.

"Конор должен победить Майкла Чендлера. Я уничтожу Белал Мухаммада и мы пойдем дальше. Мне нравится вариант с Конором. 100 процентов, почему бы и нет?

Давайте дадим ему возможность стать чемпионом в третьем дивизионе, а мне, победить такого парня, как Конор МакГрегор. Нью-Йорк? Было бы круто", - сказал Эдвардс.

Чемпионский поединок Эдвардса с Мухаммадом состоится 27 июля в Манчестере (Англия).

Отметим, что казахстанец Шавкат Рахмонов занимает третье место в рейтинге полусреднего веса.