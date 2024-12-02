Путь Рахмонова и Гэрри в UFC. Кто в чем лучше и за кого говорят цифры?

До боя между Шавкатом Рахмоновым (18-0) и Иэном Гэрри (15-0) в UFC осталось меньше недели. Уже в воскресенье, 8 декабря, они встретятся в соглавном событии турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (Невада, США). Корреспондент Vesti.kz сравнивает основные статистические показатели между двумя бойцами.

Рахмонову 30 лет, и он третий номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC. На его счету 18 профессиональных боев, в которых он одержал 18 побед и не потерпел ни единого поражения. Шавкат завершил досрочно все 18 поединков: восемь нокаутов и десять побед приемами. Его рекорд в UFC - 6-0 (с октября 2020 года).

Гэрри 27 лет, он занимает седьмую строчку в рейтинге дивизиона. У ирландца 15 профессиональных поединков, в которых он одержал 15 побед и ни разу не проиграл. У Иэна восемь досрочных побед из 15: семь нокаутов и одна приемом. Его рекорд в UFC - 8-0 (с ноября 2021 года).

У обоих бойцов есть чемпионский бэкграунд в прошлом. Рахмонов был чемпионом крупного промоушена, а Гэрри становился обладателем титула лиги. Кроме того, и Шавкат, и Иэн сталкивались с поражениями в любителях. Рахмонов дважды проигрывал решением россиянину, а Гэрри уступал решением румыну

Если говорить про их показатели в UFC, то Рахмонов, в среднем, проводит 8 минут и 15 секунд в бою. Он доводит 4,12 акцентированных удара в минуту с точностью 61 процент. Пропускает же казахстанец 2,41 акцентированных удара в минуту, парируя 51 процент выброшенных соперниками ударов. У Номада стопроцентная защита от тейкдаунов, а сам он предпринимает 1,49 попытки перевода за 15 минут, а эффективность его проходов - 29 процентов. За 15 минут Шавкат совершает 1,8 попытки провести сабмишен.

Гэрри нужно больше времени на победу - в среднем он заканчивает бой UFC за 12 минут и 9 секунд. За минуту он доносит 5,5 акцентированных удара с точностью 55 процентов. Пропускает 3,17 акцентированных попадания, защищаясь в 52 процентов случаев. Его защита от проходов оценена в 69 процентов успешности. За 15 минут он предпринимает 0,77 попыток перевода и 0,3 попытки болевого/удушающего, а процент успешных тейкдаунов - 55 процентов.

Как видим, Шавкат более нацеленный на финиш боец, у которого есть разнообразные пути, чтобы дойти до цели удосрочить оппонента. При этом, Гэрри дерется в более раскрытой манере, нанося и пропуская больше ударов. У ирландца получше процент реализации тейкдаунов, но нужно понимать, что он делает это реже.

Зато Рахмонов превосходит оппонента в точности акцентированных ударов, а еще его еще никто не переводил в UFC, в отличие от Гэрри. Еще казахстанец больше нацелен на проведение болевых и удушающих приемов.

В лучшей лиге мира Рахмонов поочередно финишировал Алекса Оливейру, Мишела Презереса, Карлстона Харриса, Нила Мэгни, Джеффа Нила и Стивена Томспсона. Что касается Гэрри, то он нокаутировал Джордана Уильямса, Кенана Сонга и Даниэля Родригеса, а решением прошел Дэриана Уикса, Габриэла Грина и Майкла Пейджа. Также он решением одолел экс-соперников Рахмонова - Мэгни и Нила.

Кто же навяжет свое? Увидим уже в бою. Ориентировочно он начнется в воскресенье, 8 декабря, в 09:30 по казахстанскому времени.