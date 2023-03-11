Прямая трансляция UFC Fight Night 221: Петр Ян - Мераб Двалишвили. Где смотреть?

В ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 221 (UFC Vegas 71), главным событием которого станет нетитульный пятираундовый бой в легчайшем весе между экс-чемпионом UFC из России Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили, сообщают Vesti.kz.

Во втором по значимости событии сразятся тяжеловесы: россиянин Александр Волков против Александра Романова из Молдовы. Всего в карде состоятся 13 поединков.

Начало трансляции предварительного карда в 02:00 по астанинскому времени. Основной кард запланирован на 05:00 по Астане.

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Турнир UFC Fight Night 221 можно посмотреть на онлайн-стримингах UFC Fight Pass и Setanta Sports. Также трансляция будет доступна на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Боец".

Прямая трансляция на UFC Fight Pass

Прямая трансляция на Setanta Sports

Основной кард

Петр Ян (16-4) – Мераб Двалишвили (15-4)

Александр Волков (35-10) – Александр Романов (16-1)

Никита Крылов (29-9) – Райан Спэнн (21-7)

Саид Нурмагомедов (17-2) – Джонатан Мартинес (17-4)

Марио Батиста (11-2) – Гуидо Каннетти (10-6)

Витор Петрино (7-0) – Антон Туркаль (8-1)

Предварительный кард

Карл Уильямс (7-1) – Лукаш Бжески (8-2-1)

Рафаэль Ассунсао (28-9) – Дейви Грант (14-6)

Седрик Дюма (7-0) – Джош Фремд (9-4)

Виктор Хенри (22-6) – Тони Грейвли (23-8)

Ариани Липски (14-8) – Джей-Джей Олдрич (11-5)

Тайсон Нэм (21-12-1) – Бруно Силва (12-5-2)

Карлстон Харрис (17-5) – Джаред Гуден (22-8)

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