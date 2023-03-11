Прямая трансляция UFC Fight Night 221: Петр Ян - Мераб Двалишвили. Где смотреть?

В ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 221 (UFC Vegas 71), главным событием которого станет нетитульный пятираундовый бой в легчайшем весе между экс-чемпионом UFC из России Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили, сообщают Vesti.kz.
Во втором по значимости событии сразятся тяжеловесы: россиянин Александр Волков против Александра Романова из Молдовы. Всего в карде состоятся 13 поединков.
Начало трансляции предварительного карда в 02:00 по астанинскому времени. Основной кард запланирован на 05:00 по Астане.
В UFC одобрили бой Шавката Рахмонова против второго номера рейтинга
Турнир UFC Fight Night 221 можно посмотреть на онлайн-стримингах UFC Fight Pass и Setanta Sports. Также трансляция будет доступна на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Боец".
Прямая трансляция на UFC Fight Pass
Прямая трансляция на Setanta Sports
Основной кард
Петр Ян (16-4) – Мераб Двалишвили (15-4)
Александр Волков (35-10) – Александр Романов (16-1)
Никита Крылов (29-9) – Райан Спэнн (21-7)
Саид Нурмагомедов (17-2) – Джонатан Мартинес (17-4)
Марио Батиста (11-2) – Гуидо Каннетти (10-6)
Витор Петрино (7-0) – Антон Туркаль (8-1)
Предварительный кард
Карл Уильямс (7-1) – Лукаш Бжески (8-2-1)
Рафаэль Ассунсао (28-9) – Дейви Грант (14-6)
Седрик Дюма (7-0) – Джош Фремд (9-4)
Виктор Хенри (22-6) – Тони Грейвли (23-8)
Ариани Липски (14-8) – Джей-Джей Олдрич (11-5)
Тайсон Нэм (21-12-1) – Бруно Силва (12-5-2)
Карлстон Харрис (17-5) – Джаред Гуден (22-8)
Загрузка матч-центра...
Реклама