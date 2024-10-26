Прямая трансляция UFC 308: бои с участием Топурии и Чимаева

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 308, где главным событием шоу станет бой чемпиона в полулегкой весовой категории UFC Илии Топурии против бывшего чемпиона в этом дивизионе Макса Холлоуэя, передают Vesti.kz.

Начало турнира состоится в 19:00 по казахстанскому времени, главный кард стартует в 23:00.

Предыдущий бой Топурии состоялся в феврале 2024 года, где он победил нокаутом во втором раунде экс-чемпиона Александра Волкановски. Холлоуэй последний раз выступал в апреле 2024 года и одержал там победу нокаутом в пятом раунде над Джастином Гэтжи.

Соглавным событием турнира станет бой между бывшим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером и Хамзатом Чимаевым.

Прямая трансляция UFC 308 будете доступна на телеканале Setanta Sports 1 и онлайн-платформе UFC Fight Pass.