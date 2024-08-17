Прямая трансляция турнира UFC 305 с титульным поединком в весе Чимаева
Утром, 18 августа в Перте (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборnсвам UFC 305, сообщают Vesti.kz.
Утром, 18 августа в Перте (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборnсвам UFC 305, сообщают Vesti.kz.
Главным событием номерного турнира станет поединок между действующим чемпионом среднего веса (до 83,9 кг) южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси и экс-чемпиона из Новой Зеландии нигерийского происхождения Исраэля Адесаньи.
Всего в карде запланированы 12 боев.
Бои будут показаны по платной подписке на платформе UFC Fight Pass, в сервисе Megogo и на телеканалах "Матч Боец" и "Матч ТВ".
Предварительный кард стартует в 05:00 по казахстанскому времени, а основной кард в 07:00.
Отметим, что в весе Дю Плесси и Адесаньи представлен непобежденный Хамзат Чимаев, который занимает 11 место в дивизионе.
Action-packed day in Perth 🇦🇺— UFC (@ufc) August 17, 2024
[ #UFC305 | B2YB @BlockassetCo ] pic.twitter.com/dWXQnxQIe8
Реклама