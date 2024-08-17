Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Вчера 23:40
 

Прямая трансляция турнира UFC 305 с титульным поединком в весе Чимаева

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция турнира UFC 305 с титульным поединком в весе Чимаева ©x.com/ufc

Утром, 18 августа в Перте (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборnсвам UFC 305, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Утром, 18 августа в Перте (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборnсвам UFC 305, сообщают Vesti.kz.

Главным событием номерного турнира станет поединок между действующим чемпионом среднего веса (до 83,9 кг) южноафриканцем Дрикусом Дю Плесси и экс-чемпиона из Новой Зеландии нигерийского происхождения Исраэля Адесаньи.

Всего в карде запланированы 12 боев.

Бои будут показаны по платной подписке на платформе UFC Fight Pass, в сервисе Megogo и на телеканалах "Матч Боец" и "Матч ТВ".

Предварительный кард стартует в 05:00 по казахстанскому времени, а основной кард в 07:00.

Отметим, что в весе Дю Плесси и Адесаньи представлен непобежденный Хамзат Чимаев, который занимает 11 место в дивизионе.

UFC MMA ЮАР Новая Зеландия Нигерия

Реклама

Живи спортом!