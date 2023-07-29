Прямая трансляция турнира UFC 291 с реваншем Порье - Гэтжи

30 июля в Солт-Лейк-Сити (США) состоится турнир UFC 291, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ивент примет Vivint Arena. Главным событием турнира станет нетитульный реванш между американцами Дастином Порье и Джастином Гэтжи. Они проведут поединок в легком весе.

В соглавном бою встретятся экс-чемпионы полутяжелого и среднего дивизионов: польский боец Ян Блахович и бразильский файтеров Алекс Перейра.

Всего в рамках UFC 291 пройдет 12 поединков.

Ранние прелимы стартуют в 04:30 по времени Астаны. Предварительный кард ориентировочно стартует в 06:00 по столичному времени. Основной кард начнется в 08:00 по времени Астаны.

Трансляция будет доступна по платной подписке на онлайн-стриминге UFC Fight Pass. Также бои будут показаны на "Матч Боец" и "Матч ТВ".

Отметим, что Порье и Гэтжи дрались на турнире UFC on Fox 29 в Глендейле (штат Аризона, США), который состоялся в апреле 2018 года. В этом противостоянии Дастин одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде.

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