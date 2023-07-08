Прямая трансляция турнира UFC 290 с чемпионским боем Волкановски - Родригес

Сегодня, в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (штат Невада) состоится турнир по смешанным единоборства UFC 290, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном событии турнира состоится поединок за чемпионский титул в полулегком весе между Александром Волкановски (25-2) и Яиром Родригесом (15-3).

В соглавном бою за пояс в наилегчайшем весе встретятся Брэндон Морено (21-6-2) и Алешандре Пантожа (25-5).

Остальные бои главного карда:

Роберт Уиттакер (24-6) - Дрикус Дю Плесси (19-2);

Джалин Тернер (13-6) - Дэн Хукер (22-12);

Бо Никал (4-0) - Вал Вудберн (7-0).

Прямая трансляция раннего предварительного карда начнется в 04:00 по времени Астаны. Начало предварительного карда намечено на 06:00 по столичному времени, а основной кард должен начаться ориентировочно в 08:00 по времени Астаны.

Трансляция турнира будет доступна по латной подписке на платформе UFC Fight Pass. Также турнир будет показан на телеканалах "Матч!" и "Матч! Боец".

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