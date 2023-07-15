Прямая трансляция дебютного боя казахстанца в UFC

Казахстанский боец Азат Максум (16-0) готов к новой ступени в своей карьере и уже в этот уикенд он проведет первый поединок в рамках UFC, сообщают Vesti.kz.

Утром в воскресенье, 16 июля, он дебютирует в самом популярном мировом промоушене. Его соперником будет опытный американский боец Тайсон Нэм (21-13-1). Сам бой состоится на турнире UFC on ESPN 49 (UFC Vegas 77), который пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Ориентировочное время старта боя Максума с Нэмом - 05:50 по Астане. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на официальном сайте UFC - ивент можно посмотреть на цифровой платформе UFC Fight Pass.

Ранее Максум уложился в лимит наилегчайшего веса, в котором будет выступать в UFC. Казахстанец показал на весах 57,152 килограмма.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ