Прямая трансляция дебютного боя казахстанца Асу Алмабаева в UFC

Сегодня, в ночь с 5 на 6 августа, Асу Алмабаев (17-2) проведет свой дебютный бой в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боец смешанных единоборств примет участие в турнире UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США). Его соперником станет представитель Ямайки Оде Осборн (12-5), который провел в UFC уже семь боев - четыре выиграл и три проиграл.

Поединок запланирован в лимите легчайшего веса первой парой на турнире и начнется в 04:00 по Астане.

Трансляция будет доступна по платной подписке на онлайн-стриминге UFC Fight Pass.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ АЛМАБАЕВ - ОСБОРН В UFC >>>>>

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