Прямая трансляция боя Махачев - Волкановски на турнире UFC 284

Завтра, 12 февраля, в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном поединке номерного ивента сойдутся россиянин Ислам Махачев (23-1) и австралиец Александр Волкановски (25-1). Впервые в истории промоушена друг с другом будут биться два лучших бойца рейтинга вне зависимости от весовой категории (P4P).

Отметим, что 31-летний Махачев является чемпионом легкого веса UFC, и это будет его первая защита пояса. 34-летний Волкановски уже больше трех лет удерживает титул в полулегком весе и теперь он собирается завоевать второй пояс.

Бой ориентировочно начнется в 11:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах "Матч ТВ", "Матч! Боец", а также в приложении платформы UFC Fight Pass.

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