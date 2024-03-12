Противостояние Яна с обидчиком казахстанца назвали супербоем в UFC

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев, выразил желание видеть непобежденного перспективного бойца Умара Нурмагомедова в качестве следующего противника бывшего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории, россиянина Петра Яна, сообщают Vesti.kz.

"Дальше Умар - это супербой. Я бы хотел, конечно, этот бой как болельщик. Если бы этот бой был в Абу-Даби, честно, я бы на такой бой слетал. Потому что Петя - это глыба, Умар - это один из самых перспективных российских бойцов вне зависимости от весовой категории. Это столкновение жанров, это столкновение стилей, это будет, наверное, классный трэш-ток. Надеюсь, что будет он качественный и без лишнего. Это прям бомба бой. Для нас, для России, это вообще бой года может быть", - сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Нурмагомедов хочет подраться с Петром Яном. Уже выбрана дата

Напомним, что на турнире UFC 299 31-летний Ян победил бойца из Китая Сонга Ядонга (21-8-1-1). В актуальном рейтинге легчайшего веса он занимает четвертую строчку, но не исключено, что он поднимется выше после вторничного обновления.

Отметим, что непобежденный Нурмагомедов тоже провел бой недавно, на прошлой неделе. Тогда он единогласным решением судей победил казахстанского дебютанта Бекзата Алмахана (11-2).