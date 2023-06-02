"Просто вынесет". Казахстанский боец дал прогноз на поединок Жумагулова в UFC

Казахстанский боец Нурбек Кабдрахманов высказал мнение относительно поединка в UFC между Жалгасом Жумагуловым и Фелипе Бунесом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние запланировано на 17 июня в США. При этом изначально казахстанец должен был подраться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму и его заменил бразилец Рафаэль Эстевам. Однако последний не смог сделать вес и бой отменили. На этом фоне Жумагулова назвали "самым невезучим парнем в UFC".

"Он поменял имидж, к нему больше внимания. Его соперник не согнал вес, думаю, что он его забоялся. Потому что не каждый боец на серии поражений может продолжить дорогу, 90 процентов бойцов сдается, но у Жалгаса очень сильный характер. Столько хейта на него, несмотря на это он идет вперед. Я беру с него пример. У него соперник Бунес, чемпион LFA, но думаю, что Жалгас его просто вынесет", - заявил Кабдрахмов "Вестнику MMA".

На данный момент Жумагулов провел в UFC шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений. У казахстанца остался один бой по контракту с промоушеном.

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