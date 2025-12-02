Президент UFC решил изменить правила после скандального боя казахстанца с нокаутом

Президент UFC Дэйна Уайт допустил ужесточение дисциплинарных мер за тычки в глаза после серии громких инцидентов в октагоне, передают Vesti.kz.

По его словам, руководство промоушена рассматривает возможность введения более серьёзных наказаний за опасные нарушения. Он подчеркнул, что проблема остаётся актуальной, несмотря на предпринимаемые меры безопасности.

"Если наказания станут жёстче, бойцы будут относиться к тычкам гораздо более осознанно. Мы что-нибудь придумаем, но эта проблема никуда не исчезнет. Тычки в глаза всегда будут происходить в боях", — цитирует слова Уайта Championship Rounds.

Резонансные случаи в этом году

Одним из наиболее обсуждаемых эпизодов стал титульный бой в тяжелом весе между чемпионом Томом Аспиналлом и французом Сирилом Ганом в конце октября. Поединок завершился досрочно уже в первом раунде: Ган попал сопернику пальцами в глаз, после чего Аспиналл оказался не в состоянии продолжать схватку. Встречу признали несостоявшимся, что вызвало бурную реакцию фанатов.

Не менее обсуждаемая ситуация произошла ранее, в марте, на турнире UFC Vegas 103. Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев тогда встретился с манелем Капе, представляющим Португалию. В ходе поединка Капе неоднократно попадал Алмабаеву в глаза, и лишь один эпизод привёл к вмешательству рефери. В третьем раунде нарушение повторилось, но остановки не последовало, а Капе одержал победу техническим нокаутом. Позже казахстанец опубликовал фото с окровавленной областью вокруг глаза. Это поражение остаётся для Алмабаева единственным в UFC — шесть других боёв он выиграл.

Manel Kape has fought dirty before, but sheeesh, is he trying to rake his opponents eyes?! #UFCVegas103 pic.twitter.com/P1BprASa6H — Olin aka MMAnomaly👊 (@MMAnomaly) March 2, 2025

