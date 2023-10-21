Президент UFC назвал условие для третьего боя между Махачевым и Волкановски

Президент UFC Дана Уайт поделился ожиданиями от предстоящего титульного реванша в легком весе между российским бойцом Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски, сообщают Vesti.kz.
Вторая встреча за чемпионский пояс станет главным событием турнира UFC 294, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) сегодня, 21 октября.
"Огромный бой для Волкановски и его наследия. Если он победит, то станет одним из величайших бойцов в истории. Посмотрите, скольких парней он уже побил. Если он победит Махачева, то следующая вещь, о которой я думаю, - это трилогия. Это будет большое событие", - приводит слова Уайта BJPenn.
В феврале Махачев одержал победу над Волкановски, завоевав титул чемпиона мира UFC в легком весе единогласным решением судей.
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