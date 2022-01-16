Президент UFC назвал следующего соперника Хамзата Чимаева

Президент UFC Дана Уайт заявил, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев может в следующем бою встретиться с Гилбертом Бернсом или Висенте Луке, сообщает "Чемпионат".

"Хамзат может подраться с Гилбертом Бернсом или Висенте Луке. Один из них может стать его следующим соперником. Мы работаем над его следующим боем", - цитирует Дану Уайта BJPenn.

Последний бой Чимаев провел на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приемом уже на четвертой минуте первого раунда.

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