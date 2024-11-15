Президент UFC намекнул на бой Шавката Рахмонова

Президент UFC Дана Уайт обнадежил новостями про непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), сообщают Vesti.kz.

Главе промоушена задали вопрос про UFC 310 и Рахмонова, который, в рамках этого ивента, должен был провести титульный поединок с Белалом Мухаммадом (24-3).

"Дана, я понимаю, что сейчас весь фокус на UFC 309. Но после того, как Белал Мухаммад снялся с UFC 310, людям приходится гадать, что с мейн-ивентом. Будет ли Шавкат драться с кем-то, остается ли в планах его мейн-ивентах? Или там будет Пантожа - Асакура?", - заявил журналист.

"Мы объявим завтра! Это будет хорошо!", - ответил Дана.

Вероятно, по казахстанскому времени, это будет в ночь с 15 га 16 ноября.

Напомним, ранее у казахстанца сорвался поединок против действующего чемпиона UFC. Они должны были возглавить турнир UFC 310, намеченный на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но американский боец палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем.