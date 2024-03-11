Президент Франции отреагировал на нокаут своего бойца в UFC

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал своего соотечественника Бенуа Сен-Дени, проигравшего в минувшие выходные в соглавном бою UFC 299 в Майами (Флорида, США), передают Vesti.kz.

Он встречался против американского легковеса Дастина Порье и уступил ему нокаутом во втором раунде. После боя Сен-Дени посредством соцсетей объяснил свою неудачу.

"К сожалению, сегодня вечером я не смог показать себя в полной мере. Мое тело не справлялось после недели приема антибиотиков для борьбы с инфекцией.

Я присутствовал на протяжении всего вечера, но мое тело отсутствовало, оно не реагировало, как обычно. У меня был только один раунд, чтобы дать вам.

Мне жаль, что я подвел вас. Я вернусь сильнее, спасибо Дастину за то, что принял этот бой. Я не мог не воспользоваться возможностью такого боя.

Спасибо всем за поддержку! Спасибо моей команде и моей семье!", - говорится в сообщении Сен-Дени.