Президент Франции отреагировал на нокаут своего бойца в UFC

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал своего соотечественника Бенуа Сен-Дени, проигравшего в минувшие выходные в соглавном бою UFC 299 в Майами (Флорида, США), передают Vesti.kz.
Он встречался против американского легковеса Дастина Порье и уступил ему нокаутом во втором раунде. После боя Сен-Дени посредством соцсетей объяснил свою неудачу.
"К сожалению, сегодня вечером я не смог показать себя в полной мере. Мое тело не справлялось после недели приема антибиотиков для борьбы с инфекцией.
Я присутствовал на протяжении всего вечера, но мое тело отсутствовало, оно не реагировало, как обычно. У меня был только один раунд, чтобы дать вам.
Мне жаль, что я подвел вас. Я вернусь сильнее, спасибо Дастину за то, что принял этот бой. Я не мог не воспользоваться возможностью такого боя.
Спасибо всем за поддержку! Спасибо моей команде и моей семье!", - говорится в сообщении Сен-Дени.
Под его постом свой комментарий оставил Макрон.
"Горжусь вами. Вы показываете всему миру, что французское ММА - это здорово. Помимо того, что вы герой нашего спецназа, нет никаких сомнений в том, что однажды вы станете великим чемпионом!", - написал он.
Напомним, в рамках данного ивента свою вторую победу в UFC оформил казахстанец Асу Алмабаев, подробности приведены по этой ссылке.
Загрузка матч-центра...
Реклама