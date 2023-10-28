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Новости спорта MMA UFC
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Представлен постер турнира UFC с участием Рахмонова

Представлен постер турнира UFC с участием Рахмонова
©UFC

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет номерной турнир UFC 296. В Сети уже появился официальный пост предстоящего ивента, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главным событием вечера станет титульное противостояние в полусреднем весе между англичанином Леоном Эдвардсом (21-3-0-1) и американцем Колби Ковингтоном (17-3). В соглавном поединке за титул в наилегчайшем дивизионе подерутся бразилец Алешандре Пантожа (26-5) и американец Брэндон Ройвал (15-6).

Также в карде турнира есть несколько громких нетитульных боев. Так, в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (17-0) встретится со Стивеном Томпсоном (17-6-1). В рамках этого же дивизиона схлестнутся бразилец Висенте Люке (22-9-1) и непобежденный ирландец Иэн Гэрри (13-0).

Отдельного внимания заслуживает противостояние легковесов - американца Тони Фергюсона (25-9) и англичанина Пэдди Пимблетта (20-3).

Фото: UFC©

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан США Лас-Вегас

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