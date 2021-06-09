Представлен официальный постер второго боя Сергея Морозова в UFC

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UFC представил официальный постер к бою казахстанца Сергея Морозова против немца ливанского происхождения Халида Тахи, сообщают Vesti.kz.
Поединок состоится 18 июля на турнире UFC Vegas 31. Он пройдет в наилегчайшем весе.
Напомним, что для Морозова это будет второй бой под эгидой мирового промоушена. В первом 20 января на турнире UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ) он проиграл Умару Нурмагомедову - двоюродному брату экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.