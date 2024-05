Позиция Рахмонова по чемпионскому бою в UFС вызвала восхищение

Твиттер-аккаунт AWUREDO, пишущий о ММА, прокомментировал слова казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова относительно американца палестинского происхождения Белала Мухаммада, передают Vesti.kz.

Неделю назад в UFC объявили бой Мухаммада против британца ямайского происхождения Леона Эдвардса, обладателя чемпионского пояса в полусреднем весе. Он станет главным событием на UFC 304 - 27 июля в Манчестере (Англия).

''I am very happy for belal, he deserves it, he has one of the longest win streaks leading to a title. Let him fight for a title. He may be not the most entertaining in some aspects but this sport has to be fair, the most deserving has to be fighting for the title.'' - Shavkat… pic.twitter.com/0za8xShsgS